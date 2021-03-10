Тегеран, , 08:02 — REGNUM 8 марта Международный паралимпийский комитет наградил двух женщин, в том числе Захру Немати из Ирана, приветствуя плодотворные шаги Всемирной федерации по вопросам гендерного равенства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 марта.

«В этот день, когда весь мир коллективно поднимает свой голос в защиту гендерного равенства, Международный паралимпийский комитет (МПК) выдвигает двух выдающихся спортсменок, заслуживших награды Международного женского дня 2021 года», — отмечается в заявлении.

Также в послании подчёркивается: «Ежегодное признание от комитета, которое совпадает с 8 марта, Международным женским днем, связано в первую очередь с женщинами, находящимися в Паралимпийском движении, которые вдохновляли и следовали Паралимпийским идеалам, являясь настоящими образцами для подражания».

Первая золотая медалистка Ирана на Паралимпийских играх использовала свою платформу, чтобы быть активисткой в защиту женщин и людей с ограниченными возможностями в своей родной стране. С тех пор как Немати вошла в историю на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне. Спортсменка находилась на переднем крае демонстрации того, чего могут достичь женщины с нарушениями здоровья, продолжая собирать медали Паралимпийских игр и чемпионатов мира.

Немати также участвовала в продвижении Конвенции ООН о правах инвалидов.