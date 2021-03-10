Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Вопросом «паспортов вакцинации» займется частный сектор, а не Белый дом, потому что правительство сейчас сфокусировано на обеспечениидоступа к вакцине всем штатам. Об этом сообщила 9 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Мы понимаем, что вопрос на счет «паспортов вакцинации» будет звучать все громче по мере того, как большее количество американцев получит две дозы вакцины от COVID-19. На данный момент все наше внимание направлено на вакцинацию населения, а думать о способах доказательства наличия прививок мы будем позже, после того, как вакцину получат больше человек. Вот куда направлена наша энергия на данный момент», — сообщила Псаки, добавив, что частный сектор и некоммерческие организации «поспособствуют развитию инициативы паспортов вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения считает, что так называемые иммунные паспорта, в которых бы указывалась информация о проведении вакцинации от коронавируса, пока не стоит вводить во всем мире. Соответствующее заявление сделала 6 марта представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.