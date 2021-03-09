Скопье, , 23:57 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 3394 образцов в стране выявили 872 носителя коронавируса. Еще 412 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 108 350 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3228 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 22 — за последние сутки. 95 822 пациента выздоровели.

Лечение в стране проходят 9300 человек — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 10 марта, в стране начнется вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 316 носителей коронавируса