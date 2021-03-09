Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Популярный стример Dr Disrespect (Гай Бэйм) сообщил поклонникам, что ему вновь разрешили участвовать в турнирах по игре Call of Duty: Warzone. Об этом 9 марта сообщает портал Game Rant.

Во время очередной онлайн-трансляции стримера один из зрителей посетовал на несправедливый запрет, после чего Бэйм сказал, что «на днях» принял некий звонок. Он сообщил, что ему удалось решить вопрос и он вновь сможет участвовать в соревнованиях. Стоит отметить, что чуть позже Dr Disrespect дал понять, что он так и не узнал причину, по которой ему запретили участвовать в последнем турнире.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что Dr Disrespect не допустили к участию в турнире Toronto Ultra Call of Duty: Warzone Tournament с главным призом в $100 тыс., который прошёл 1 и 2 марта 2021-го. Стример тогда сообщил, что не знает, по какой причине его не допустили к соревнованиям.

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