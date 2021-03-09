Вашингтон, 9 марта, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Госдеп США не комментирует озабоченность американских конгрессменов «Северным потоком — 2», но всегда готов обсуждать борьбу против этого проекта, сообщил 9 марта на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

Дядя Сэм

«Мы не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сосредоточена на тех же усилиях — предотвратить завершение трубопровода «Северный поток — 2», — сказал Прайс, отвечая на вопрос о письме группы конгрессменов госсекретарю Энтони Блинкену.

По словам Прайса, у Блинкена будет возможность обсудить эту тему с конгрессменами 10 марта, в ходе дачи показаний в палате представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа конгрессменов опубликовала письмо, в котором заявила, что заявления Белого дома и госдепа против газопровода «Северный поток — 2» не подкрепляются реальными действиями.