Тирана, , 23:52 — REGNUM В Албании 9 марта в результате обследования 3197 человек выявили 629 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 897 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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Ровно год назад в Албании впервые был выявлен коронавирус. За первые дни марта COVID-19 унес жизни 173 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 114 209 случаев заражения коронавирусом. 76 784 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 969 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 5:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от коронавируса.

За прошедшие сутки в стране умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 456 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 475 — в Тиране. На стационарном лечении находится 661 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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