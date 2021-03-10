Москва, , 07:20 — REGNUM Московские компании теперь могут рассчитать сумму господдержки, на которую они вправе претендовать, с помощью специального онлайн-калькулятора. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Новый сервис запущен на сайте Московского инновационного кластера (МИК). Приложение работает по принципу калькулятора на сайтах банков и позволяет рассчитать, например, размер компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидии на экспорт и инжиниринг, выгодные условия кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств.

«Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера», — заявила Сергунина.

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