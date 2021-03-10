Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отчитал за работу своих заместителей, глав районных администраций. Однако больше всего критических замечаний было адресовано генеральному директору АО «Ростовводоканал» Алексею Тейге.

Одной из причин некачественных дорог, как отметил сити-менеджер, являются многочисленные аварии на сетях водоснабжения и низкое качество дорожных работ после ликвидации течи.

«Эти разрытия стоят неликвидированными, а то, что вы всё же ликвидируете, через месяц проваливается. Мы улицу отремонтируем, а через год вы её всю перероете. Мы деньги потратили на ремонт, а вы пришли, всё разрыли и испоганили. Меняйте сети, не распределяйте прибыль по году, решайте проблему, потому что она ваша. Вы же бизнес? Если не нравится, то отдайте его другому», — цитирует Логвиненко портал donnews.ru.

Ростовский градоначальник потребовал принимать меры в отношении ресурсоснабжающей организации. В частности, ввести систему штрафов или решать проблемы через суд.