Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Операционная система Android 11 показывает самую высокую скорость распространения в США по сравнению с предшественниками. Об этом 9 марта сообщает портал Wccftech.

Соответствующее исследование провели эксперты портала StatCounter. Его результаты показали, что Android 11 уже на шестой месяц после релиза заняла более 25% рынка, при том, что самой распространённой в США и мире мобильной операционной системой остаётся Android 10 (33% и 41% рынка соответственно).

Напомним, полноценный релиз Android 11 состоялся 8 сентября 2020 года. ОС, в частности, получила поддержку стандарта связи 5G и улучшенную поддержку складных смартфонов.

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