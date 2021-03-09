Минск, , 23:31 — REGNUM Группа, готовившая серию терактов, располагала тайниками с большим количеством взрывчатки и специальным диверсионным оружием, сообщил 9 марта председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, подготовкой терактов занималась серьезная профессиональная вооруженная группа.

«Могу приоткрыть сейчас: обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограмм, пластид — большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности», — сказал Тертель.

«К сожалению, на данный момент по соображениям интересов следствия … я не могу назвать фамилии конкретных лиц, не могу назвать конкретно определенные факты. Но обещаю, что в ближайшее время, когда завершатся определенные обстоятельства, нашему обществу будут представлены и конкретные лица, и факты», — добавил глава КГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта КГБ Белоруссии заявил о пресечении подготовки серии терактов против ряда ведомств и должностных лиц.

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