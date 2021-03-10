Ростов-на-Дону, , 00:57 — REGNUM Ростовский ипподром возглавил Дмитрий Камфарин. О новом управленце известно, что он работает в конной сфере 25 лет. Ранее трудился ветеринарным врачом, стажировался за рубежом. С 2012 года руководит департаментом коневодства компании «Юг Руси», параллельно ведёт селекционную работу на конезаводе имени Будённого.

По словам общественников, скачки чистокровных лошадей состоятся. Пока остаётся открытым вопрос по полукровным испытаниям. Скачки состоятся с участием зрителей, но без тотализатора. Однако это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.В настоящее время подписан тендер на реконструкцию спортивного манежа.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году коневладельцы обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти Ростовский ипподром от закрытия. Руководство арены в период пандемии повысило арендную плату, которая оказалась не по силам коневладельцам.

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