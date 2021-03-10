Ростов-на-Дону, , 00:39 — REGNUM Жительница микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону обратилась с иском к властям с требованием устроить её детей в детский сад и обеспечить медицинским обслуживанием. В настоящее время это невозможно ввиду отсутствия инфраструктуры.

«Граждане в нашей стране редко судятся с властями по поводу социальной инфраструктуры, чаще просто ждут, что ситуация изменится. В случае Суворовского ждать уже нельзя — жилой район возводился после принятия новых норм, и эти недоработки не наследие прошлого. По медицинским учреждениям прецедентов найти не удалось, а по детским садам в стране уже было немало случаев», — цитирует «Город N» ростовчанку.

Иски рассмотрит Октябрьский районный суд. В качестве ответчиков выступают сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, главврач детской поликлиники № 18 Артем Левчин, главврач городской поликлиники № 41 Алексей Кравченко и глава администрации Октябрьского района Юрий Золотарев.

ИА REGNUM сообщало, что ранее власти грозились запретить застройщику возводить высотки в микрорайоне Суворовский из-за отсутствия дорог, социальных объектов. Однако стороны договорились о создании «дорожной карты» по развитию инфраструктуры.

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