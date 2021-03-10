Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону почтили память участника штурма Рейхстага Алексея Береста. В честь 100-летия Береста была открыта мемориальная доска. В мирное время ценой своей жизни он спас девочку из-под колёс поезда.

«Сейчас память героя увековечена в родном городе. В 2016 году открыт памятник, автором которого стал известный скульптор, заслуженный художник России Анатолий Скнарин. Одна из улиц донской столицы носит имя Алексея Береста. В ростовской школе №7, носящей его имя, установили бронзовый бюст. О подвигах героя помнят ростовчане и жители нашей области», — написал донской губернатор Василий Голубев в Instagram.

В этот день ростовчане возложили цветы к памятнику. Собравшиеся почтили минутой молчания память легендарного земляка. К памятной дате библиотеки Ростова-на-Дону подготовили программу «Знаменосец Победы — Алексей Берест» и ряд онлайн-мероприятий.

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