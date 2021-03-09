Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Двум следователям Корпуса стражей Исламской революции Али Хемматиану и Масуду Сафдари запрещён въезд в США, говорится в опубликованном 9 марта заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Служащие КСИР подпали под санкции в связи с тем, что, как заявляет глава Госдепа, виновны в «серьёзных нарушениях прав человека», в том числе в пытках. Речь идёт о неподобающем обращении с политзаключёнными, которые оказались за решёткой во время протестов в Иране в конце позапрошлого года.

Блинкен «Этим лицам и членам их семей запрещается въезд на территорию Соединённых Штатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в конце 2019 г. в Иране проходили против повышения цен на топливо.

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