Приштина, , 23:26 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 9 марта принял отставку и.о. министра иностранных дел и диаспоры Косово Мелизы Харадинай-Стублы, 7 марта обвиненной в махинациях с голосами избирателей и «обворовывании» собственных товарищей по партии (Альянс за будущее Косово).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на место главы МИД Косово был назначен Бесник Тахири.

Однако пребывать на новом посту Тахири будет лишь до смены правительства — 14 февраля в Косово состоялись досрочные парламентские выборы. В настоящее время подсчет голосов уже завершен, однако продолжается рассмотрение жалоб о нарушениях во время выборов. Тем не менее, уже очевидно, что победу на выборах одержала партия «Движение за самоопределение» Альбина Курти, который намерен занять пост премьер-министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Харадинай осудил подтасовку голосов на выборах в Косово