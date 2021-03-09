Приштина, Сербия, 9 марта, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 9 марта принял отставку и.о. министра иностранных дел и диаспоры Косово Мелизы Харадинай-Стублы, 7 марта обвиненной в махинациях с голосами избирателей и «обворовывании» собственных товарищей по партии (Альянс за будущее Косово).

Mfa-ks.net Мелиза Харадинай-Стубла

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на место главы МИД Косово был назначен Бесник Тахири.

Однако пребывать на новом посту Тахири будет лишь до смены правительства — 14 февраля в Косово состоялись досрочные парламентские выборы. В настоящее время подсчет голосов уже завершен, однако продолжается рассмотрение жалоб о нарушениях во время выборов. Тем не менее уже очевидно, что победу на выборах одержала партия «Движение за самоопределение» Альбина Курти, который намерен занять пост премьер-министра.