Бразилиа, , 07:53 — REGNUM Правительство Бразилии создало специальную программу по вакцинации для местного населения Амазонии, которое живет под одной крышей и не может практиковать социальное дистанцирование. Об этом 9 марта сообщает BBC.

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В рамках программы, дозы вакцины от COVD-19 доставят на вертолетах в самые отдаленные регионы.

Планируется, что ампулы с вакциной получат 400 тыс. жителей Амазонии.

Напомним, что на данный момент в регионах Амазонии полностью вакцинированы уже 124 тыс. человек, еще 265 тыс. получили как минимум одну дозу вакцины.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 50 тыс. заражений коронавирусом.