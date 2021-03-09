Москва, 10 марта, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Депутатов Московской городской думы Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили из фракции КПРФ в Законодательном собрании столицы из-за их принципиальной позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама Шувалова, комментируя соответствующее решение фракции компартии.

Duma.mos.ru Елена Шувалова

Депутат отметила, что, согласно официальной версии, причиной их с Локтевым исключения стала дискредитация КПРФ. Отчасти это соответствует действительности, считает она.

«Я думаю, что в какой-то мере это соответствует действительности, потому что работа фракции под руководством Зубрилина выливается в поддержку строительных и транспортных олигархов: потому что они не голосуют против бюджета, предлагаемого мэрией Москвы. Можно сколько угодно бегать с плакатами — не стройте там или здесь. Но если ты голосуешь за финансирование этих строек, то ты их тем самым поддерживаешь», — заявила парламентарий.

Именно по этой причине и Шувалова, и Локтев в ряде случаев голосовали не так, как остальные члены фракции КПРФ.

«Мы с Димой (Локтевым — прим. ИА REGNUM) голосовали против этого бюджета. Мы голосуем против назначения судей, которые, на наш взгляд, не имеют никакого права вершить судьбы людей. Видимо, мы им мешали, так что все закономерно. Но основной удар, я считаю, нанесен по КПРФ. Сделано это было, как я считаю, чтобы нанести удар по КПРФ», — сказала Шувалова.

При этом парламентарий отметила, что на заседании фракции, где рассматривался вопрос о её и Локтева исключении в поддержку них высказались только два депутата — Елена Янчук и Евгений Ступин. Остальные поддержали это решение. В то же время Шувалова заявила, что в ближайшее время новых исключений из фракции КПРФ в Законодательном собрании ждать не стоит.

«Евгений (Ступин — прим. ИА REGNUM) и Елена (Янчук — прим. ИА REGNUM), конечно, им тоже не ко двору, двоих они выгнали, а эти двое не страшны — при любом голосовании внутри фракции двое им погоды не сделают», — заявила Шувалова.

Также парламентарий заявила, что намерена продолжать свою депутатскую деятельность в том же формате — помешать ей в этом исключение из фракции КПРФ не может. Однако есть один негативный момент — теперь Шувалова и Локтев не вправе проводить круглые столы в МГД.

«Единственный минус, который нас ожидает, это отсутствие возможности организовать круглые столы. Заявка на их проведение может поступать только от фракции», — заявила Шувалова.