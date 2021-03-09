Чикаго, США, , 23:13 — REGNUM Депутат законодательного собрания штата США Иллинойс Маркус Эванс-младший объяснил, почему он предложил ввести запрет на продажу несовершеннолетним видеоигр с высоким уровнем жестокости. Об этом 9 марта сообщает портал Game Rant.

Автор статьи обратил внимание, что если закон будет принят, то под его действие в первую очередь попадёт популярная игра Grand Theft Auto V, однако в интервью изданию Spieltimesполитик подчеркнул, что его законопроект не нацелен на запрет конкретных игр или франшиз.

«В законопроекте была идея запретить жестокие видеоигры в целом, а не сосредотачиваться на одной, так как есть много видеоигр, которые содержат в себе жестокость», — сказал Эванс-младший.

При этом он заявил, что не верит исследованиям, результаты которых показывали отсутствие связи между видеоиграми и действиями людей в реальном мире. По мнению депутата, в основу этих исследований легла работа с конкретными контрольными группами, таким образом, их результаты не могут говорить о том, что игры не оказывают негативного влияния на всех молодых людей, проживающих в том же Чикаго.

Напомним, Маркус Эванс-младший внёс свой законопроект в феврале 2021 года. Тогда политик заявил, что, по его мнению, игра романтизирует преступников и тем самым подталкивает людей к совершению преступлений.

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