Вологда, 9 марта 2021, 23:09 — REGNUM Около 200 млн рублей выделят из бюджета Вологодской области на ковидные выплаты работникам медучреждений. Об этом в своем видеообращении сообщил глава региона Олег Кувшинников.
Напомним, региональные выплаты получают те сотрудники, на которых не распространяются федеральные ковидные выплаты, включая лифтеров, сантехников и электриков обсерваторов и моногоспиталей.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 30 тысяч человек.