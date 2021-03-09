Вологда, 9 марта, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Около 200 млн рублей выделят из бюджета Вологодской области на ковидные выплаты работникам медучреждений. Об этом в своем видеообращении сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Александр Куликов ИА REGNUM

«В 2020 году региональные выплаты получили более трех тысяч работников, на это было направлено из областного бюджета 183 млн рублей. Примерно такой же объем средств, около 200 млн рублей, потребуется в бюджете 2021 года для продления этих выплат до 31 декабря 2021 года. Сегодня постановление правительства области будет принято, и эти суммы будут запланированы в бюджете этого года», — сказал губернатор.

Напомним, региональные выплаты получают те сотрудники, на которых не распространяются федеральные ковидные выплаты, включая лифтеров, сантехников и электриков обсерваторов и моногоспиталей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 30 тысяч человек.