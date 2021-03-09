Хараре, , 23:06 — REGNUM Одобрение получила российская вакцина от коронавируса «Спутник V» как препарат для массовой вакцинации в Зимбабве, сообщает 9 марта Reuters.

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Как заявила министр информации, СМИ и телекоммуникаций республики Моника Мутсвангва, ряд вакцин от коронавируса, в числе которых и"Спутник V», разрешён для экстренного использования.

Также разрешены к применению в африканской стране индийская вакцина Covaxin и две китайских — Sinopharm и Sinovac Biotech. По словам чиновника, препараты власти республики будут приобретать через фонд зимбабвийского минфина.

В республике, отмечает министр, планируется вакцинировать свыше девяти миллионов человек. Если какие-то частные фирмы захотят закупать для своих сотрудников вакцины самостоятельно, но это можно сделать, но препараты должны быть разрешены к применению на территории Зимбабве.

Напомним, кампания по вакцинации в Зимбабве стартовала в середине февраля: в республике она началась с применения китайской вакцины компании Sinopharm.

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