10 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Европейские сельскохозяйственные компании разработали методологию оценки эффективности технологий регенеративного или сберегающего земледелия, обеспечивающих не только сокращение выбросов парниковых газов, но и восстановление плодородия и здоровья почвы. В России эти технологии не считаются наилучшими доступными технологиями земледелия

Ангелина Потеряйко, , 00:14 — REGNUM Руководитель европейского отделения американской сельскохозяйственной корпорации Indigo Agriculture Георг Герес настаивает на том, что изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды представляют собой реальную угрозу человечеству. Он твердо убежден, что нельзя продолжать говорить об этих проблемах абстрактно. Вместо разговоров необходимы практические действия, объединяющие всех участников — государства, частный бизнес и гражданское общество — для решения задачи восстановления экосистем и окружающей среды и обеспечения климатической нейтральности Европы к 2050 году.

Уинслоу Хомер. Фермер с вилами. 1874

Об этом он пишет в своей статье «Проверка роли углеродного сельского хозяйства в борьбе с изменением климата», опубликованной на портале POLITICO. EU 9 марта 2021 года.

Зеленый курс ЕС дает четкое видение и прописывает дорожную карту для того, чтобы мобилизовать наши общие силы и использовать изобретательность для достижения наших климатических целей.

В этом отношении следует привлечь особое внимание к поиску новых естественных поглотителей углерода в Европе. По некоторым оценкам, увеличение запаса углерода в почвах стран ЕС может достигать нескольких сотен миллионов тонн в год. Но для реализации этого потенциала потребуется последовательное применение улучшенных методов управления землями на сельскохозяйственных угодьях ЕС, чтобы воспрепятствовать эрозии и увеличить емкость поглотителей углерода в почве. Это должно быть сделано так, чтобы фермеры и агрономы могли эффективно выполнять свою функцию — производство продуктов питания.

Одним из решений может стать внедрение методов регенеративного земледелия, интерес к которым быстро растет во всей Европе. Было доказано, что при последовательном и правильном применении эти методы не только улучшают здоровье почвы и экономику фермы, но и сокращают выбросы углерода на ферме и, что важно, удаляют атмосферный углекислый газ и накапливают его в почве. Это явно создает возможность сделать сельское хозяйство частью решения проблемы изменения климата.

Винсент Ван Гог. Ферма в Провансе. 1888

Но фермерам и землепользователям потребуется поддержка всего общества, чтобы успешно внедрять и применять эти методы. Переход к регенеративным методам ведения сельского хозяйства, которые включают:

диверсифицированные, расширенные севообороты;

покровные культуры, задерживающие углерод;

сокращение или отсутствие обработки почвы;

сокращение или замену синтетических удобрений на органические

требует определенного уровня знаний, опыта и дополнительных инвестиций. Фермеров и агрономов также необходимо убедить с помощью реальных данных, что внесение этих изменений принесёт долгосрочные выгоды их наделам и бизнесу, а также окружающей среде и климату.

Они также должны быть вознаграждены за предоставление этих важных климатических и экологических общественных благ. Отрадно видеть, что политики теперь думают о том, как поддержать такие инициативы на уровне Евросоюза в целом и на уровне стран ЕС, особенно с помощью предлагаемых экологических схем Единой сельскохозяйственной политики ЕС, разработанных для внедрения безопасных методов ведения сельского хозяйства.

В то же время среди представителей частного сектора, в том числе не связанных напрямую с производственно-сбытовой цепочкой сельхозпродукции, растет интерес к инвестированию в эти методы. Такие частные инвестиции позволяют внедрять инновации, которые в конечном итоге могут принести пользу государству.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

Ключ к поддержке государственного или частного сектора в крупном масштабе заключается в надежном подходе к измерению, количественной оценке и отчетности, чтобы любой заявленный прирост накопления углерода мог быть сертифицирован с максимальной точностью.

Вот почему программа Indigo Carbon подкреплена двумя новаторскими методологиями Climate Action Reserve и Verra. Действительно, наша программа будет первой в своем роде в Европе, в которой используется новая методология проверенного углеродного стандарта, описанная в методике Verra для количественной оценки сокращений выбросов парниковых газов и увеличения накопления органического углерода в почве в результате принятия улучшенных (регенеративных) сельскохозяйственных технологий.

Эта методология уже одобрена со стороны JP Morgan, BCG и Barclays.

Программа Indigo Carbon реализуется в Соединенных Штатах. Сочетание экологической стратегии, программы ЕС «От фермы до вилки» и создание надежной нормативной базы сертификации углеродных проектов отрывает большие возможности для всего мира.

Компания недавно начала тестировать свою методологию в Германии. Осенью 2020 года был запущен небольшой пилотный проект совместно с компанией Wasa, крупнейшим в мире производителем хлебцев, и с Barilla Group, чтобы проверить, как производители ржи могут потенциально снизить выбросы в цепочке поставок продукции с поля на полку, применяя методы регенеративного земледелия.

Это является частью европейского подхода к созданию углеродной программы с ведущими местными кампаниями, фермерами и агрохолдингами, которые разделяют единый подход сельского хозяйства к решению проблемы изменения климата.

Винсент Ван Гог. Полуденный отдых. 1890

Поэтому компания выражает уверенность в том, что, работая вместе с политиками и заинтересованными представителями гражданского общества, возможно создать в ЕС земледелие без выбросов парниковых газов реальностью и тем самым помочь в развитии сельскохозяйственной системы, которая будет еще более полезной для людей и планеты.

11 марта 2021 года Indigo Agriculture Europe планирует выступить с докладом на круглом столе по сельскому хозяйству с низкими парниковыми выбросами, который является частью программы форума за будущее сельского хозяйства.

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