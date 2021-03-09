Минск, , 22:51 — REGNUM На территории Белоруссии пресечена подготовка серии терактов против ведомственных объектов и должностных лиц, заявил 9 марта глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, готовившиеся теракты несли угрозу гибели большого количества людей.

«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры», — сказал Тертель.

Причастность тех или иных группировок и политических структур к этим терактам не указывалась.

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