Ростов-на-Дону, , 22:51 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области уточнило, от чего зависят сроки вакцинации от COVID-19.

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«Как отмечалось ранее, на проведение вакцинации такого количества жителей (не менее 60% населения Ростовской области) потребуется несколько месяцев. Изначально говорилось о трёх-четырёх месяцах. Однако сроки проведения вакцинации напрямую будут зависеть от поставок вакцин и активности жителей области, их желания пройти вакцинацию и обезопасить себя и своих близких», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 не менее 2 млн человек. Регион за весь период получил почти 109 тыс. доз вакцины. В настоящее время использовано около 85% доз.

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