Ямусукро, , 22:51 — REGNUM На прошедших 6 марта парламентских выборах в Кот-д'Ивуаре выиграла правящая партия. Об этом 9 марта сообщает Le Monde.

Согласно результатам, опубликованным 9 марта независимой избирательной комиссией (Commission électorale indépendante), на парламентских выборах 6 марта Объединение уфуэтистов за демократию и мир (RHDP), правящая партия в Кот-д'Ивуаре, получило абсолютное большинство — 137 из 254 мест в Национальном собрании. Оппозиционные партии — Демократическая партия Кот-д'Ивуара, сторонники бывшего президента Лорана Гбагбо и другие партии — разделили между собой 91 место.

По данным независимой избирательной комиссии, явка на парламентские выборы составила 37,88%, что эквивалентно показателю 2016 года.

В отличие от выборов за предыдущее десятилетие (в том числе президентских в ноябре прошлого года — тогда во время столкновений протестующих погибло 87 и было ранено более 500 человек), парламентские выборы 6 марта прошли без насилия и на них были представлены все основные политические силы страны.