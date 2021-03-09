Москва, , 22:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба Кремля.

Конвенция между правительствами России и Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы была подписана 24 апреля 2013 года.

1 октября 2020 года стороны согласовали внесение поправок в этот документ, определяющих порядок налогообложения доходов в виде дивидендов и процентов с применением ставки в размере до 15%, а также применения льготного режима в отношении таких доходов.

Как сообщали в Минфине, протоколом предусмотрены исключения для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%.

Отмечалось, что изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

Необходимость внесения изменений в соглашение, как поясняли в Минфине, «продиктована экономической ситуацией как в России, так и в мире в целом, что требует концентрации финансовых ресурсов для обеспечения мер поддержки населения и экономики в условиях пандемии».

Закон о ратификации протокола был принят Государственной думой 17 февраля и одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года.

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