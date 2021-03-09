Ростов-на-Дону, , 22:45 — REGNUM Ростовская область из поступившей за весь период партии вакцины от COVID-19 использовала почти 85% доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве 9 марта.

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«В настоящее время в Ростовскую область поступило 108 992 дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививки сделали более 93 тыс. человек, из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) более 36 тыс. человек. Использовано более 84% вакцины, поступившей в регион», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что вакцина, поступающая на склад, после регистрации в системе «честный знак» в течение суток распределяется по муниципалитетам и незамедлительно используется для вакцинации населения.

В настоящее время на Дону развёрнуто более 80 прививочных кабинетов и восемь передвижных мобильных пунктов, сформировано более 40 мобильных бригад.

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