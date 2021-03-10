Вашингтон, , 07:58 — REGNUM В санкционный список США 9 марта были включены два иранца из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из заявления ведомства следует, что санкции введены в отношении Али Хемматиана и Масуда Сафдари из-за участия в актах насилия, нарушения прав человека, в том числе унизительного обращения с политическими заключёнными, задержанными во время протестов в Иране в 2019 и 2020 годах.

Отмечается, что указанным гражданам Ирана запрещен въезд в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в санкционный список США были включены два члена ливанской партии «Хезболла», а также три организации и один человек, обвинённые в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).