Вуктыл, , 22:40 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба поручил Стройтехжилнадзору разобраться с завышенными счетами за отопление в Вуктыле.

Владимир Уйба Kremlin.ru

«ЦУР (Центр управления регионом — ред.) фиксирует большое количество сообщений граждан, возмущённых получением квитанции с завышенными счетами за отопление. Я даю поручение Службе Стройжилтехнадзора в лице Романа Шашева лично разобраться с каждым обращением, провести оценку правомерности перерасчётов и, если в расчётах есть ошибки, исправить ситуацию», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отсутствия теплоснабжения в жилых домах Вуктыла возбуждено уголовное дело.