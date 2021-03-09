Москва, 25 апреля, 2013, 14:33 — ИА Регнум. Госкорпорация " Росатом " возглавила рейтинг качества управления закупочной деятельностью государственных корпораций и компаний с государственным участием 2012 года, который был разработан рейтинговым агентством "Эксперт РА" по заказу Национальной ассоциации институтов закупки (НАИЗ). Независимая рейтинговая оценка была проведена "Эксперт РА" в феврале-марте 2013 года. Исследованием были охвачены 16 крупнейших государственных компаний и госкорпораций (нижний порог отсечения по годовой выручке - 25 млрд рублей), совокупные закупки которых в 2012 году превысили 3,5 трлн. рублей. В ходе оценки анализировалось, в какой мере исполняются требования федерального законодательства, регулирующего закупки государственных компаний (федеральный закон №223-ФЗ), а также насколько организация закупок госкомпаний соответствует общепринятым бизнес-практикам в этой области, в том числе с точки зрения прозрачности процедур, антикоррупционных механизмов и соответствия осуществленных закупок годовым планам. Участники рейтинга оценивались по четырем показателям: соответствие системы закупок требованиям законодательства и базовым принципам организации бизнес-процессов в этой области; информационная прозрачность компании; качество системы анонсирования закупок компании и исполнение опубликованного годового плана закупок; использование антикоррупционных механизмов. По результатам рейтинга Госкорпорация "Росатом" с показателем 4,73 заняла первое место в категории "Компании с высоким качеством управления закупочной деятельностью". Второе место заняло ОАО "РусГидро" (4,24), третье - ОАО ФСК ЕЭС (4,2).

"Попадание ГК "Росатом" на первую строчку рейтинга заслуженно, - уверен начальник аналитического отдела ЗАО Инвестиционная компания ЛМС Дмитрий Кумановский. - С 2009 года корпорация сэкономила бюджету более 97 млрд руб. Причём за один только 2012 год экономия составила 20 млрд руб. Принципы тщательного планирования потребностей в товарах и услугах, прозрачности в объявлении и проведении закупок, борьба без компромиссов с коррупцией на всех уровнях менеджмента Росатома соответствуют критериям рейтинга исполнения федерального закона №223-ФЗ от Рейтингового Агентства "Эксперт РА". Именно отлаженная система закупок отечественной атомной промышленности в настоящий момент является образцом для внедрения в других госкорпорациях и госкомпаниях. А демонстрируемая экономия издержек Росатома может являться реальным руководством по повышению эффективности бизнеса в условиях жёсткой конкуренции на мировых рынках".