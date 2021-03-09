Ростов-на-Дону, , 22:40 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вырвал победу у «Кубани» в очередном туре чемпионата России. Матч завершился со счётом 24:23 в пользу гостей площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 9 марта.

Лучшими бомбардирами стали Катарина Крпеж-Шлезак, записавшая на свой счёт шесть точных бросков в ворота краснодарских соперниц, и Владлена Бобровникова, забившая пять голов.

В настоящее время подопечные Пера Юханссона безоговорочно лидируют в турнирной таблице, одержав победу во всех сыгранных матчах. «Кубань», тренерский штаб которой пока возглавил Сергей Матяж, расположилась на шестой строчке.