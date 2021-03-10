Москва, , 00:01 — REGNUM К исключенным из фракции КПРФ депутатам Мосгордумы Дмитрию Локтеву и Елене Шуваловой был целый ряд нареканий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

«Это связано с нарушением дисциплины фракционной и с другим вопросами, в том числе организационными, когда наши коллеги нарушали принятые на себя обязательства, фракционную дисциплину, размещали в СМИ свои измышления, порой клеветнического характера, размещали разные слухи. Ни одна партия такого терпеть не может. Ни в одной партии такие вещи не допускаются», — сказал Зубрилин.

По его словам, исключённые из фракции депутаты перешли рамки дозволенного и не оставили своим коллегам из КПРФ иного выбора. Поэтому с ними пришлось расстаться. Также Зубрилин выразил сожаление, что ситуация пришла к такому исходу.

«У них было полтора года, чтобы привести себя в порядок и соответствовать званию депутата Мосгордумы. Мы многое им прощали, на многое старались смотреть не очень строго. Несколько раз у них была возможность скорректировать своё поведение. Но вместо того, чтобы сообща защищать интересы граждан, они начали устраивать склоки и скандалы. Очень жаль, что так произошло, но, к сожалению, приходится принимать такие решения», — заявил Зубрилин.

При этом собеседник ИА REGNUM затруднился с ответом на вопрос, стоит ли ждать новых исключений депутатов Мосгордумы из компартии и фракции КПРФ в Мосгордуме.

«Трудно что-то прогнозировать вперёд. Есть программа КПРФ, устав КПРФ. Партия — это живой организм, мы не знаем, что будет завтра. Это как на войне — человек проявляет себя в сложной ситуации. Не все выдерживают настоящей оппозиционной борьбы серьёзной, а не ради хайпа в соцсетях», — сказал Зубрилин.