Роквилл, США, , 22:35 — REGNUM Bethesda решила отметить завершение сделки с Microsoft публикацией эмоционального ролика под названием Here’s to the Journey. Видео было размещено 9 марта на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Компания, в частности, показала зрителям фотографии разных лет, на которых запечатлены ключевые разработчики Bethesda. Она также напомнила геймерам, что в июне 2021 года отметит 35-летний юбилей.

Напомним, 8 марта 2021 года надзорные органы США и ЕС одобрили слияние Bethesda и Microsoft. Сумма сделки составила $7,5 млрд. Ранее глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что после объединения компаний «некоторые» новые игры Bethesda станут эксклюзивами платформы Xbox.

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