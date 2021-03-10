Каракас, , 08:03 — REGNUM Жители Венесуэлы смогут покупать привязанные к доллару стейблкоины с помощью государственной биометрической платежной системы Biopago. Об этом 9 марта сообщает Decrypt.

Платежную систему Biopago создал Банк Венесуэлы совместно с финансовым стартапом Glufco. Она является посредником между Банком Венесуэлы и системой Patria, которая регулирует расчеты, помогает распределить облигации и государственную финансовую помощь.

Обмен доллара на стейблкоин Glufco будет осуществляться за счет средств государственного социального обеспечения. У граждан также появится возможность приобрести такие криптовалюты, как биткоин LTC, DOGE и USDT.

Напомним, что власти Венесуэлы одобрили в октябре 2020 года тестовый запуск децентрализованной фондовой биржи (BDVE). Биржу представляют как первую платформу, подключенную к мировой системе криптовалютных рынков.