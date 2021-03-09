Могадишо, 9 марта, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Двое военнослужащих Африканского союза в Сомали получили ранения в ходе миномётного обстрела столицы республики 9 марта, сообщает Somali Guardian.

AMISOM Public Information Взрыв. Могадишо

По дипломатическому кварталу боевики выпустили шесть мин. Зафиксированы повреждения зданий и машин. Предположительно, миномётный обстрел — дело рук группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке на укреплённый лагерь Халане в Могидишо — это та территория, где в сомалийской столице находятся здания ряда западных посольств, включая посольство США.