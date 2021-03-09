Кэри, США, , 22:22 — REGNUM Названа дата шестого сезона многопользовательской игры Fortnite. Публикация была размещена 9 марта на Twitter-странице проекта.

Разработчики сообщили, что новый сезон «королевской битвы» начнётся 16 марта 2021 года. Они написали, что геймеры смогут пройти «кульминацию» миссии агента Джонса Zero Crisis Finale после того, как впервые зайдут в Fortnite в течение сезона.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1369302759149891584

Ранее ИА REGNUM сообщило, что судебное разбирательство между Epic Games (разработчик Fortnite) и компанией Apple начнётся 3 мая 2021 года. Судья Ивонн Гонсалес посчитала, что заседание не стоит проводить в онлайн-формате из-за сложности дела, таким образом, представителям компании придётся посетить Северную Калифорнию.

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