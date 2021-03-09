Таллин, , 22:19 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило введение новых карантинных ограничений для населения страны из-за распространения «более агрессивного» «британского штамма» коронавируса, сообщает 9 пресс-служба эстонского кабмина.

Новые ограничения вводятся на период с 11 марта до 11 апреля.

«Последние данные показывают, что более агрессивный «британский» штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе», — сказала эстонский премьер-министр Кая Каллас.

«Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса», — добавила она.

С 11 марта будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, в рамках которого вместе вне помещений могут передвигаться не более двух человек, которые при этом должны соблюдать дистанцию в два метра.

Кроме того, рекомендовано без крайней необходимости не водить детей в детский сад, а в школах введут дистанционное обучение даже для учеников начальных классов.

С 11 марта будут запрещены спортивные мероприятия и тренировки, молодежные и образовательные собрания, массовые развлечения. Закрываются бассейны, бани и подобные заведения. Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды на вынос.

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