Киев, , 22:14 — REGNUM Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Сергей Гармаш предполагает, что Россия готовит военную провокацию с целью дальнейшего введения в ДНР и ЛНР своих миротворцев.

С таким заявлением Гармаш выступил вечером 9 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя Киева, цель провокации и введения российских миротворцев — создать в Донбассе «новую реальность».

«Она сделает невыгодные для России германо-французские «предложения по кластеру» уже не актуальными, и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу, с гражданами РФ на линии разграничения», — заявил Гармаш.

По его оценке, Москва начинает «играть в долгую» относительно Донбасса, поэтому для украинской армии сейчас важно «отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения миротворцев».

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на отсутствие необходимости когда-либо вводить миротворцев в Донбасс с целью прекращения боевых действий.

«Москва не хотела, чтобы где-то велись боевые действия», чтобы была необходимости для использования такого механизма», — ответил он на соответствующий вопрос.

В феврале в Донбассе ВСУ усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В свою очередь, руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.