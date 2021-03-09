Тбилисский район, Краснодарский край, , 22:11 — REGNUM Женщина и двое детей погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Тбилисском районе Краснодарского края вечером 9 марта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар произошёл вечером 9 марта в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин. После локализации возгорания были обнаружены тела 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения. Также с ожогами был госпитализирован 26-летний мужчина .

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На месте ЧП работают следователи, назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз.