Брюссель, , 23:37 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 9 марта заявил, что время для завершения диалога между Косово и Сербией настало.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик напомнил, что диалог начался уже 10 лет назад, и что Европейский союз продолжает работать, чтобы добиться заключения сторонами всеобъемлющего соглашения.

«10 лет назад в Брюсселе прошла первая встреча в рамках диалога Белграда и Приштины. Мы прошли долгий путь, и время завершить процесс настало. Европейский союз работает над тем, чтобы стороны всеобъемлющим соглашением о нормализации открыли дорогу к европейскому будущему Косово и Сербии», — заявил Боррель.

Возобновление диалога станет возможным после формирования правительства Косово. 14 февраля в крае прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержала партия «Движение за самоопределение» Альбина Курти.

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