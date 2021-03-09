Вена, , 22:06 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен в Донбассе 105 раз за сутки 8 марта, сообщается 9 марта в Ежедневном отчёте Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

«В Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано девять таких нарушений, — говорится в сообщении СММ ОБСЕ. — В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчётный период в этой области нарушений не зафиксировано».

Также миссия зафиксировала присутствие людей на участке разведения в районе Золотого.

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