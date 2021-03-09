Киев, , 22:04 — REGNUM Гражданин Украины Вячеслав Химикус отозвал свой иск против экс-народного депутата Рады и бывшего главы администрации президента (занимал этот пост после госпереворота на Украине весной 2014 года) Сергея Пашинского по делу о нападении с применением оружия.

Соответствующее заявление сегодня, 9 марта, обнародовали адвокаты Химикуса.

ИА REGNUM напоминает, что речь идет об инциденте, который случился 31 декабря 2016 года в Киевской области, когда при неясных обстоятельствах в ходе конфликта Пашинский выстрелили Химикусу в ногу. При прошлой власти в прокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, а Химикуса признали «общественно опасными». В 2019 году, при президенте Зеленском, дело начали расследовать вновь и Пашинского ненадолго даже взяли под стражу, потом отпустив под домашний арест.

Как заявили адвокаты, Химикус принял решение отозвать свой иск, поскольку ему была выплачена компенсация, а также потому, что он «простил» Пашинского и хочет оставить «этот кошмар» позади.

Согласно заявлению, Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.

Сам бывший депутат решение Химикуса пока не комментировал.