Приштина, , 23:32 — REGNUM Силы безопасности Косово впервые примут участие в миротворческой миссии. Церемония отправки представителей вооруженных сил Косово в Кувейт прошла 9 марта при участи и.о. президента Косово Вьосы Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что участие Косово в миротворческой миссии было бы невозможно без участия США и напомнила, что Косово прежде являлось лишь импортером миротворческих сил, теперь же превращается в их экспортера.

«Наши военные будут везде в любое время», — подчеркнула Османи, и заявила, что «любой, кто угрожает США и их союзникам, угрожает и Республике Косово».

Напомним, в ноябре 2018 года парламент Косово принял пакет законопроектов о превращении Сил безопасности Косово в полноценную армию. Преобразования проходят под чутким контролем и по образцу НАТО.

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