Москва, , 21:59 — REGNUM Роскомнадзор вызвал представителей телеканала Paramount Comedy для профилактической беседы на тему содержания мультсериала «Южный парк». Об этом сообщает 9 марта пресс-служба ведомства.

Как пояснили в Роскомнадзоре, в эфире телеканала в одной из серий мультсериала «демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами».

В ведомстве подчеркнули, что мультсериал имеет маркировку «18+», распространяется после 23:00 и ориентирован на взрослую аудиторию, а также напомнили, что в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом (статья 134 УК РФ).

В какое именно время упомянутая серия транслировалась в эфире Paramount Comedy, в пресс-релиз Роскомнадзора не уточняется.

Отмечается, что ведомство рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания «более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества».