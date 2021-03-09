Луганск, , 21:55 — REGNUM За сутки 8 марта ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР, сообщает 9 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что накануне, 8 марта, боевики ВСУ обстреляли из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9) и из автоматического станкового гранатомёта (АГС-17) район Золотого-5.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СЦКК проинформировал о трёх нарушениях режима прекращения огня за сутки 8 марта со стороны ВСУ на лини соприкосновения в ДНР.

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