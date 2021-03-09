Киев, , 21:45 — REGNUM Служба безопасности Украины официально подтвердила, что народного депутата Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сегодня, 9 марта, допросили следователи спецслужбы.

СБУ Ssu.gov.ua

«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука… вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых «пленках Медведчука-Суркова», которые ранее были обнародованы в СМИ», — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми записями, на допрос уже дважды вызывался экс-президент Украины Петр Порошенко, и он дважды не явился.

ИА REGNUM напоминает, что ранее издание «Цензор» опубликовало аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии, обмен пленными в Донбассе, и ряд других актуальных на тот момент вопросом. Издание не поясняет, откуда появилась эта запись и почему она опубликована именно сейчас. В Службе безопасности Украины после публикации заявили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.