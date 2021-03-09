Париж, , 21:43 — REGNUM Французские вооруженные силы впервые за свою историю проводят учения в космосе, сообщают 9 марта французские СМИ.

Военные учения под кодовым названием AsterX направлены на отработку приемов отслеживания потенциально опасных космических объектов, а также обнаружения угроз для собственного спутника.

По словам главы командования космических сил Франции Мишеля Фридлинга, сценарий учений включает в себя кризисные ситуации и угрозы в отношении французской космической инфраструктуры.

Он заявил, что эти учения являются «стресс-тестом для наших систем» и что такие маневры являются «первыми не только для французской армии, но и для Европы».

По данным французских СМИ, в этих учениях принимают участие Космические силы США и космическое агентство Германии. Военные учения продлятся с 9 до 12 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, командование космических сил Франции было создано в 2019 году. По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, Париж намерен развивать противоспутниковое лазерное оружие и средства космической разведки.

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