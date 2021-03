Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Модификация (мод) The Blades of Ashina добавляет в Dark Souls 3 девять видов оружия из игры Sekiro: Shadows Die Twice. Об этом 9 марта сообщает портал Game Rant.

Геймеры, в частности, смогут уничтожать врагов в третьей части Dark Souls при помощи Phantom Kunai, Flame Vent и Talon of Hatred. Дополнение также добавляет в игру три вида брони и 12 новых заклинаний, в основу которых легли аналоги из Sekiro: Shadows Die Twice. Отмечается, что для установки мода геймерам нужно использовать инструмент DS3 Mod Engine.

https://twitter.com/renjingles/status/1368358592588447744

Напомним, мировой релиз третьей части Dark Souls состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 12 апреля 2016 года. Стоит отметить, что многие поклонники серии ожидали, что студия FromSoftware представит четвёртую игру серии на церемонии вручения премии The Game Awards 2017, однако вместо этого компания анонсировала Sekiro: Shadows Die Twice.

