Рим, , 21:30 — REGNUM В выходные дни во всех регионах Италии должен действовать режим «красной зоны» с жесткими ограничениями, с такой рекомендацией правительству Италии выступили во вторник, 9 марта, советники министров из технико-научного комитета по борьбе с эпидемией.

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Борьба, ведущаяся в будние дни, будет куда более эффективной, если исключить традиционные «гуляния» по выходным, особенно — молодежные, полагают эксперты.

По данным на 9 марта, в Италии умерли 100 479 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 376 (днем ранее — на 318). Число подтвержденных носителей выросло на 19 749 (днем ранее — на 13 902). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 101 093 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 478 883 человека — на 6350 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 721 194 человека (за день этот показатель вырос на 45 331), что составляет 2,86% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.